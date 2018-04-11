Финансовые новости
- |
- 11.04.18
- |
- 03:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В 1-м квартале доходы местных бюджетов выросли на 24% до 51,6 млрд гривен, - Зубко
10:02 10.04.2018 |
Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко констатирует, что в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы местных бюджетов выросли на 24%, или на 10 млрд гривен до 51,6 млрд гривен.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.
При этом налога на доходы физических лиц поступило 6,5 млрд гривен (рост составил 28,4%), единого налога - 1,6 млрд гривен (рост - 29,4%).
Как сообщали Українські Новини, ранее Зубко констатировал увеличение доходов местных бюджетов на 31% до 192 млрд гривен в 2017 году по сравнению с 2016 годом.
Зубко прогнозирует рост доходов местных бюджетов до 220 млрд гривен в 2018 году.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Доллар на межбанке 10 апреля пробил дно и нащупывает новый курс
ТОП-НОВОСТИ
|Комментарий: Меркель предъявила ультиматум “Северному потоку-2”
|Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,1%, но в годовом измерении замедлилась до 13,2% – Госстат
|Меркель заявляет о необходимости сохранить транзит газа через Украину
|Ядерный шантаж больше не страшен? Может ли Украина обойтись без российских ТВЭЛов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|10 апреля отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты
|Инфляция в Украине в марте ускорилась до 1,1%, но в годовом измерении замедлилась до 13,2% – Госстат
|Минфин на аукционах ОВГЗ привлек в госбюджет более 455 млн грн
|Всемирный банк считает проблемным достижение запланированных показателей дефицита госбюджета в 2018-2019
|Украина в 2018 и 2019 гг. получит около $3 млрд доходов в год от транзита газа - Витренко
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей активной емкостью 31 млрд куб. м. Пропускная способность газотранспортной системы (ГТС) Украины на входе составляет 288 млрд куб. м, на выходе - 178,5 млрд куб. м
|Нефть растет более чем на 1% на надеждах смягчения позиции КНР в споре с США
Это интересно
|Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот
|Канадцы собрали $100 000 на деревянные яйца для медитации
|Веган, бодибилдер и борец за права животных - что известно о стрелявшей в офисе YouTube
|Какие стратегии помогут женщинам в карьере
|Компания Hyundai представила обновленный кроссовер Tucson
|Apple работает над бесконтактным дисплеем для будущих iPhone
|Ущерб криптовалютных инвесторов от хакеров и мошенников составил $1,7 млрд