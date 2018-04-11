В 1-м квартале доходы местных бюджетов выросли на 24% до 51,6 млрд гривен, - Зубко

Вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко констатирует, что в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2017 года доходы местных бюджетов выросли на 24%, или на 10 млрд гривен до 51,6 млрд гривен.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

При этом налога на доходы физических лиц поступило 6,5 млрд гривен (рост составил 28,4%), единого налога - 1,6 млрд гривен (рост - 29,4%).

Как сообщали Українські Новини, ранее Зубко констатировал увеличение доходов местных бюджетов на 31% до 192 млрд гривен в 2017 году по сравнению с 2016 годом.

Зубко прогнозирует рост доходов местных бюджетов до 220 млрд гривен в 2018 году.