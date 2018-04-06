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Крупный бизнес увеличил отчисление налогов в госбюджет на 16% до 74,1 млрд гривен в январе-марте
14:23 06.04.2018 |
Офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы констатирует, что крупный бизнес увеличил отчисление налогов в госбюджет на 16% до 74,1 млрд гривен в январе-марте текущего года.
Об этом говорится в сообщении офиса, передают Українські Новини.
Отмечается, что отчисления налогов крупным бизнесом выросли на 16% или на 10,3 млрд гривен до 74,1 млрд гривен за первый квартал текущего года.
В разрезе основных налогов в госбюджет поступило: НДС - 32,1 млрд гривен; налога на прибыль - 20,7 млрд гривен; акцизного налога - 12,9 млрд гривен.
Отмечается, что прирост налога на прибыль в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 13,6 млрд гривен или в 2,9 раза.
В целом доля налоговых платежей от крупного бизнеса составила 57,9% от общих сборов ГФС по Украине.
Как сообщали Українські Новини, налоговый долг по Офису крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы уменьшился на 6,8 млрд гривен до 13,9 млрд гривен с начала года.
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