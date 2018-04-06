В марте продажи импортных б/у автомобилей повысились на 87% до 7,4 тыс. автомобилей

В прошлом месяце на первичном рынке легковых автомобилей (первичные регистрации в Украине новых и бывших в эксплуатации авто) было реализовано 14,2 тыс. машин, что на 26% больше по сравнению с мартом 2017 года, сообщает ассоциация «Укравтопром».

В Ассоциации отмечают, что если в марте прошлого года на первичном рынке доминировали новые автомобили, на долю которых приходилось 65% первых регистраций, то в этом году преобладали импортированные автомобили с пробегом, охватившие 52% рынка.

При этом, количество б/у-шного автоимпорта в регистрациях выросло на 87% относительно результата годичной давности и составило 7,4 тыс. машин.

Увеличение доли секонд-хенда на первичном рынке связано с тем, что в этом году заканчивается действие пониженного акциза на импорт легковых автомобилей, бывших в эксплуатации, а также со снижением средней цены предложения таких авто, т.к. под льготу в 2018 г. попадают уже и 8-летние авто.

Лидирующую позицию в марте среди ввезенных иномарок не первой свежести заняли автомобили марки Volkswagen, которым было выдано 1252 украинских регистрационных номеров.

На втором месте автомобили марки Renault - 1126 шт.

Замыкает лидерскую тройку Skoda, 696 возрастных автомобилей которой пополнили украинский автопарк.

Также в ТОП-10 первичного рынка иномарок с пробегом в марте вошли:

Ford - 465 шт., Opel - 385 шт., BMW - 376 шт., Nissan - 337 шт., Toyota - 309 шт., Audi - 282 шт., и Peugeot - 240 шт.