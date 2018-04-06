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Шведские бизнесмены критикуют тендеры по строительству украинских дорог
В Украине на тендерах по строительству дорог побеждает компания, предлагающая самую низкую цену, но никто не проверяет качество выполненных работ.
Об этом заявил президент Международного благотворительного фонда «Діамант України» Дерек Поттомсон во время пресс-конференции на тему: "Проблемы и перспективы строительства дорог в Украине. Результаты исследования", сообщает корреспондент Укринформа.
"Дороги Украины сейчас ужасного качества. Мы готовы вам объяснять, помогать контролировать качество украинских подрядчиков, и мы готовы вам построить дороги", - заявил глава фонда, который занимается выходом шведских компаний на украинский рынок.
В то же время Поттомсон отмечает, что шведский бизнес видит ряд барьеров для участия в украинских тендерах по строительству дорог.
"Первая причина, в Украине очень трудно договориться. Вторая причина, это то, что мы - иностранцы. Третья причина - это то, что мы хотим сначала объяснить, как надо контролировать качество дорог, потому что украинские компании нечестно играют в тендерах. И выигрывает та украинская компания, которая уверенно дает самую низкую цену. А в будущем это дает такой результат, который есть сегодня. Если хотите иметь качественные дороги, то должно быть и надлежащее финансирование. Получается, когда компания в тендере заявляет, что сделает 1 км за такую-то цену, в Украине никто не смотрит, сможет ли она это сделать, или просто положит "коврик" на асфальт и это будет называться дорогой. Наши аналитики четко знают, сколько должен стоить этот 1 км. Но тот ресурс, который Украина дает на дороги, его точно не достаточно, чтобы они были на уровне шведских", - отметил Поттомсон.
Также, по его словам, под строительством дорог в Украине, как правило, имеют в виду ремонт или реконструкцию.
"У вас в Украине говорят, что вы строите дороги, а в действительности, это ремонт. А строить дороги с нуля - это совсем другое", - заметил он.
По его словам, фонд уже обратился к Укравтодору с конкретными предложениями относительно сотрудничества, однако официального ответа пока не получил.
"В Украине есть несколько компаний, с которыми можно сотрудничать, но их можно пересчитать по пальцам одной руки. Украина должна иметь дороги такие же как в Евросоюзе. Фонд "Діамант України" вместе со шведскими бизнесменами готовы построить дороги. Мы сделали пресс-конференцию в Одессе и предлагали свою помощь, но никто не обратился к нам. Надеюсь после этой конференции на нас обратят внимание", - заявил Поттомсон.
Как отметил представитель шведской компании "Блумгвист Стокгольм" Кристер Мелин, сейчас "есть минимум четыре шведских компании, которые хотят и готовы работать в Украине".
"100 км дорог мы сразу готовы строить", - отметил специалист.
Он рассказал, что шведские компании готовы строить дороги в долг, но под гарантию властей Украины.
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