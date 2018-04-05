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Данилюк допускает создание в 2018г нового органа по финансовым расследованиям и его запуск с 2019г
17:46 05.04.2018 |
Министр финансов Украины Александр Данилюк допускает создание в 2018 году нового органа в сфере финансовых расследований и его запуск с 2019 года.
"Ключевое - чтобы это была независимая структура. Независимость - это основное. Она будет заниматься очень серьезными делами, и эти дела не должны быть политизированы, не должны работать на политический заказ", - сказал министр агентству "Интерфакс-Украина" в Виннице в четверг.
Кроме того, по его мнению, важным элементом является процедура отбора руководителей в данный орган и его подведомственность. "Глядя на международный опыт и функционал, конечно, эта структура должна быть в системе исполнительной власти", - сказал А.Данилюк.
Он выразил надежду, что парламент примет правильное решение.
"Если закон будет принят, качественный закон, то, в принципе, к концу года можно создать (в сфере финансовых расследований - ИФ). Подготовительную работу мы уже проводим, но достаточно медленно, так как нужен закон", - отметил глава Минфина.
Он добавил, что в случае принятия соответствующего закона в текущем году сам орган можно будет запустить с 2019 года.
Как сообщалось, глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала в Верховной Раде законопроект №8157 о Национальном бюро финансовой безопасности (НБФБ), который ранее критиковал Минфин. Законопроект является альтернативной правительственным предложениям о создании Службы финансовых расследований (СФР).
При этом предполагается, что НБФБ будет подотчетно президенту и парламенту, тогда как СФР предполагалось подчинить Минфину, Кабинету министров или Министерству внутренних дел.
Ранее президент Украины Петр Порошенко выступал в поддержку идеи создания НБФБ. В то же время премьер-министр Владимир Гройсман настаивает на необходимости создания СФР.
П.Порошенко уверен в принятии Радой законопроекта о НБФБ в 2018 году.
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