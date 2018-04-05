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Минэкономики ожидает роста промышленного производства на 3% в 1-м квартале
16:04 05.04.2018 |
Министерство экономического развития и торговли ожидает роста промышленного производства на 3% по итогам января-марта в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом в ходе расширенного правительственного совещания сообщил первый вице-премьер министр, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, передают Українські Новини.
"В первом квартале 2018 года ожидается увеличение промышленного производства на 3%", - сказал он.
Кубив отметил, что это говорит о росте экономики страны.
Как сообщали Українські Новини, в январе-феврале 2018 года по сравнению с январем-февралем 2017 года промпроизводство выросло на 2,8%.
В 2017 году промышленное производство сократилось на 0,1% по сравнению с 2016 годом.
В 2016 году промышленное производство выросло на 2,4% по сравнению с 2015 годом.
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