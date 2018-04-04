Морпорты Украины в январе-марте нарастили грузоперевалку на 1,1%

Морские порты Украины в январе-марте 2018 года перевалили 32,8 млн тонн грузов, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, свидетельствуют оперативные данные Администрации морских портов Украины (АМПУ).

Согласно им, импорт по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 30% - до 5,6 млн тонн. В частности, перевалено 1,9 млн тонн руды (+20,7%), 1,4 млн тонн угля (+24,1%), 544 тыс. тонн нефти (+51%).

Перевалка экспортных грузов за три месяца составила 23,8 млн тонн, что на 7,4% ниже, чем годом ранее. Наибольший прирост показали черные металлы (+17%) - 4,2 млн тонн, из них 2,6 млн тонн составил металлопрокат (+0,8%).

Грузооборот транзитных грузов вырос на 38,4% - до 3,2 млн тонн.

В целом в первом квартале 2018 года морские порты Украины обработали 2,853 тыс. судов, что на 345 ед. (на 9,7%) больше аналогичного показателя 2017 года.

