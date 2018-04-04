Украина в I кв. нарастила валютную выручку от экспорта черных металлов на 22,6%

Металлургические предприятия Украины в январе-марте 2018 года нарастили поступления от экспорта черных металлов на 22,6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до $2 млрд 584,282 млн ($2 млрд 107,454 млн).

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой в среду, на черные металлы за этот период пришлось 22,60% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,32% за первые три месяца прошлого года.

В марте поступления от экспорта черных металлов составляли $874,853 млн.

При этом Украина в январе-марте 2018 года нарастила импорт аналогичной продукции на 35,8% – до $280,874 млн. В марте этот показатель составлял $97,084 млн.

Кроме того, Украина в январе-марте-2018 увеличила экспорт металлоизделий на 22,7% - до $247,583 млн. В марте их поставлено на $82,993 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 21,4% - до $202,730 млн. В марте импортировано на $69,869 млн.

Как сообщалось, Украина в 2017 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 20% по сравнению с 2016 годом – до $8 млрд 665,725 млн, импорт - на 42%, до $1 млрд 134,568 млн.

Украина в 2017 году также увеличила экспорт металлоизделий на 30% - до $896,710 млн, импорт - на 25%, до $806,788 млн.