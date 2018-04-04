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В Украине разрешат открывать детсады в жилых домах
17:11 04.04.2018 |
Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства обновляет государственные строительные нормы (ГСН). В частности, планируется разрешить размещение в жилых домах встроенно-пристроенных и встроенных дошкольных учебных заведений в случае невозможности их проектирования в отдельных зданиях. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины .
"Возможность проектирования небольших садов, встроенных или пристроенных к жилым домам, позволит обеспечить жителей необходимой социальной инфраструктурой там, где нет возможности строить отдельные дошкольные учебные заведения", - сказал Парцхаладзе.
В частности, допускается размещение дошкольных учебных заведений в виде:
- встроенных помещений групп кратковременного (до 4-х часов) пребывания детей дошкольного возраста в 1-2 этажи жилых домов;
- встроенных дошкольных учебных заведений общего развития (яслей, яслей-садов, детских садов) вместимостью до 80 мест (2-4 группы) в 1-2 этажи жилых домов;
- встроенно-пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 120 мест (до 6 групп) в 1-2 этажи жилых домов;
- пристроенных дошкольных учебных заведений общего развития вместимостью до 160 мест (до 8 групп) к глухим торцам жилых домов.
При размещении таких детсадов должны обязательно учитываться необходимые пожарные требования по проектированию дошкольных учебных заведений, а также соответствующие нормы ГСН по жилых домах.
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