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Спрос на новые коммерческие автомобили вырос на 22 процента
16:53 04.04.2018 |
В первом квартале 2018 года в Украине свою первую регистрацию прошли 2873 новых коммерческих автомобиля. В результате количество реализованных машин в этом сегменте автомобильного рынка выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22%, сообщает ассоциация «Укравтопром».
Чаще всего в течении первых трех месяцев регистрировались автомобили марки Renault - 520 шт. Свой результат годичной давности эта французская марка улучшила на 14 процентов.
Второе место принадлежит МАЗу. Автомобили минского автозавода получили 266 украинских регистрационных номеров, что на 74% больше чем в первом квартале прошлого года.
Отстав на 1 автомобиль от МАЗа и на 3% от своего показателя прошлого года, третье место в рейтинге самых популярных марок коммерческих авто занял FIAT (265 авто).
Также в пятерку лидеров первого квартала вошли: Citroen, нарастив почти втрое реализацию до 258 авто, и Mercedes-Benz, с двукратным ростом до 252 новых коммерческих авто.
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