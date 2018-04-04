Верховный суд подтвердил запрет на применение санкций к налогоплательщикам в зоне АТО

К налогоплательщикам, расположенным и зарегистрированным в налоговых органах в зоне АТО, санкции не применяются. Такое решение принял Верховный суд Украины.

Как сообщается на странице суда в Facebook, решение принято в деле по иску областного коммунального учреждения "Луганский центр поддержки молодежных инициатив и социальных исследований" к Главному управлению Государственной фискальной службы Украины в Луганской области об отмене решения о применении штрафных санкций и начисления пени за несвоевременную уплату Единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Суд отметил, что само пребывание плательщиков единого взноса на учете в органах доходов и сборов, расположенных на территории населенных пунктов, где проводилась антитеррористическая операция, является основанием для приостановления применения санкций к таким плательщикам.

Истец свои требования обосновал тем, что на момент принятия решения города Луганск и Северодонецк были и являются территориями, где проводилась и проводится антитеррористическая операция.

Суд отметил, что доводы ответчика об утрате силы положений указанного закона об освобождении от исполнения обязанностей плательщиков единого взноса, состоящих на учете в контролирующих органах, расположенных на территории населенных пунктов в зоне АТО, не соответствуют действительности, поскольку пункт 9-4 раздела VIII настоящего Закона является действующим.

При этом суд отметил, что есть обстоятельства, позволяющие применять санкции к таким плательщикам:

- нахождение плательщика единого взноса, зарегистрированного в зоне АТО, на учете в налоговых органах, расположенных за пределами этой территории;

- невыполнение плательщиком единого взноса своих обязанностей, возникших в начале и/или после окончания антитеррористической операции.

Решение Верховного Суда от 30.03.2018 дело №812/292/18 (производства №Пз /9901/22/18).

Напомним, 12 апреля Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон № 1797- VIИI направленный на устранение ошибок, допущенных при изменении Налогового кодекса в отношении инвестиционного климата.

В частности, документом обозначено, что отменяется освобождение от ответственности за неуплату налогов, если структурное подразделение юрлица находится на линии соприкосновения, а местом нахождения соответствующего юрлица является другая территория Украины в пределах деятельности, которая осуществляется через филиалы за весь период проведения АТО.