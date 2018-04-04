Финансовые новости
- |
- 04.04.18
- |
- 16:11
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
За время работы нового порядка бизнесу возмещено НДС на 127 млрд гривен, - Минфин
14:28 04.04.2018 |
Министерство финансов констатирует, что за время работы нового порядка бизнесу было возмещено НДС на сумму 127 млрд гривен.
Об этом в социальной сети Facebook сообщил Министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.
"За время работы нового порядка возмещения НДС бизнесу было возмещено почти 127 млрд гривен", - написал он.
При этом министр добавил, что почти 90% заявок на данный момент возмещаются в 30-дневный срок.
"Совместно с бизнесом и экспертами наработали законопроект №7518, который предусматривает прозрачный и понятный порядок возмещения заявок, внесенных во временный реестр", - добавил он.
1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов призывает Верховную Раду поддержать законопроект № 7518, которым предлагается обеспечить равные условия налогоплательщиков в ходе возмещения НДС по заявкам, поданным до февраля 2016 года.
Целью законопроекта является устранение проблем, препятствующих соблюдению прав и законных интересов налогоплательщиков, которые до сих пор ожидают возмещения НДС по заявлениям, поданным до 1 февраля 2016 и согласованным по решению суда.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|По ком звонит Бубенчик. Зачем Горбатюк подставился делом об убийствах беркутовцев
ТОП-НОВОСТИ
|НАБУ выложило записи прослушки Холодницкого
|Почему местные власти подняли тарифы на тепло и воду, тогда как предприятия-лицензиаты НКРЭКУ этого не делали
|Встреча Трампа с лидерами стран Балтии: избранные цитаты
|Первая после европейских пасхальных каникул валютная торговля завершилась подорожанием доллара
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Нефть падает 4 апреля на опасениях торговых войн, Brent подешевела до $67,35 за баррель
|В 1-м квартале приватизация принесла госбюджету 34,6 млн гривен, - ФГИ
|Фермерам могут отдать в собственность полмиллиона гектаров земли
|Верховный суд подтвердил запрет на применение санкций к налогоплательщикам в зоне АТО
|За время работы нового порядка бизнесу возмещено НДС на 127 млрд гривен, - Минфин
|Украина в I кв. сократила выпуск проката на 6,5%, стали на 6,6%, но нарастила чугуна на 3,8%
|Почему местные власти подняли тарифы на тепло и воду, тогда как предприятия-лицензиаты НКРЭКУ этого не делали
Это интересно
|SEC обвинила в мошенничестве основателей Centra, получивших $32 млн за счет ICO
|В Google запатентован ноутбук с двумя дисплеями на крышке
|Создатель антивируса McAfee берет по $105 000 за твит о криптовалютах
|Китай будет проводить тестирование беспилотных автомобилей в 40 крупнейших городах
|Вовлеченные сотрудники быстрее выгорают на работе
|Tesla вынесла управление автопилотом в Model 3 на рулевое колесо
|Смартфоны на базе Helio P10 и X20 смогут измерять частоту сердечного ритма при помощи камеры