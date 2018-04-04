За время работы нового порядка бизнесу возмещено НДС на 127 млрд гривен, - Минфин

Министерство финансов констатирует, что за время работы нового порядка бизнесу было возмещено НДС на сумму 127 млрд гривен.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил Министр финансов Александр Данилюк, передают Українські Новини.

"За время работы нового порядка возмещения НДС бизнесу было возмещено почти 127 млрд гривен", - написал он.

При этом министр добавил, что почти 90% заявок на данный момент возмещаются в 30-дневный срок.

"Совместно с бизнесом и экспертами наработали законопроект №7518, который предусматривает прозрачный и понятный порядок возмещения заявок, внесенных во временный реестр", - добавил он.

1 апреля 2017 Министерство финансов запустило электронный реестр заявлений на возмещение налога на добавленную стоимость в тестовом режиме.

Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов призывает Верховную Раду поддержать законопроект № 7518, которым предлагается обеспечить равные условия налогоплательщиков в ходе возмещения НДС по заявкам, поданным до февраля 2016 года.

Целью законопроекта является устранение проблем, препятствующих соблюдению прав и законных интересов налогоплательщиков, которые до сих пор ожидают возмещения НДС по заявлениям, поданным до 1 февраля 2016 и согласованным по решению суда.