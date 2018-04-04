Украина в I кв. сократила выпуск проката на 6,5%, стали на 6,6%, но нарастила чугуна на 3,8%

Металлургические предприятия Украины по итогам января-марта 2018 года сократили производство общего проката, по оперативным данным, на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,592 млн тонн.

Согласно информации объединения "Укрметаллургпром", за указанный период выплавка стали снизилась на 6,6% - до 5,225 млн тонн, но возросла чугуна - на 3,8%, до 5,247 млн тонн.

В марте 2018 года метпредприятия Украины произвели 1,506 млн тон проката, 1,711 млн тонн стали, 1,678 млн тонн чугуна, тогда как в феврале -1,555 млн тонн чугуна (80% к январю 2018 года), 1,506 млн тонн стали (80%), 1,304 млн тонн проката (77%).

Как сообщалось, в январе-марте-2017 с учетом двух месяцев работы предприятий на НКТ производство чугуна составило 5,054 млн тонн (86% к аналогичному периоду 2016 года), стали - 5,596 млн тонн (92%) и проката - 4,909 млн тонн (92%).

В 2017 году метпредприятия, с учетом двух месяцев работы предприятий на НКТ, сократили производство стали на 12% по сравнению с 2016 годом - до 21,284 млн тонн, общего проката - на 14%, до 18,439 млн тонн, чугуна - на 15%, до 20,035 млн тонн.

В 2016 году выпуск стали в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом - до 24,2 млн тонн, чугуна - на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката - на 6%, до 21,4 млн тонн.

