Объем реализованной в Украине промпродукции в январе-феврале 2018г вырос на 16,3%

В Украине в январе-феврале 2018 года реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на сумму 402,975 млрд грн, что на 16,3% больше, чем в январе-феврале 2017 года, в т. ч. за пределы страны - на сумму 108,704 млрд грн ("минус" 26,48%), сообщила Государственная служба статистики во вторник.

По ее данным, в феврале-2018 по сравнению с февралем-2017 индекс оборота реализованной продукции добывающей промышленности и разработки карьеров вырос на 23%, перерабатывающей промышленности - на 14,6%.

По данным Госстата, в общем объеме реализации наибольший удельный вес приходился на поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха (25,5%), металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (18,6%), производство чугуна, стали и ферросплавов (14,5%), добывающую промышленность и разработку карьеров (14,2%), перерабатывающую промышленность (59,4%).

Как сообщалось, в 2017 году в Украине было реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) на сумму 2152,6 млрд грн, что на 21,9% больше, чем в 2016 году





Объем реализованной промпродукции по основным видам деятельности¹:

в феврале 2018г., млн грн. (без НДС и акциза) ко всей реализованной продукции, % в том числе за пределы страны, млн грн. (без НДС и акциза) к объему реализованной продукции за пределы страны, % Промышленность Украины 402975,3 100,0 108703,7 27,0 Добывающая и перерабатывающая промышленность 296422,5 73,6 108217,7 36,5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 57016,4 14,2 13186,5 23,1 добыча каменного и бурого угля 10538,1 2,6 …2 …2 добыча сырой нефти и природного газа 19151,4 4,8 - - Добыча металлических руд 24026,6 6,0 12241,4 50,9 Перерабатывающая промышленность 239406,1 59,4 95031,2 39,7 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 71066,8 17,6 21348,0 30,0 Текстильное производство; производство одежды, кожи, изделий из кожи и др. материалов 3458,6 0,9 1739,2 50,3 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 12410,3 3,1 4678,7 37,7 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 9869,5 2,4 521,6 5,3 Производство химических веществ и химической продукции 11049,7 2,7 3727,9 33,7 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 4595,2 1,2 483,9 10,5 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 14499,2 3,6 2692,8 18,6 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 74921,3 18,6 44507,1 59,4 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 25121,6 6,2 12664,1 50,4 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 2160,7 0,5 553,6 25,6 - производство электрического оборудования 4795,7 1,2 1964,0 41,0 - производство машин и оборудования, не внесенных к другим видам 7519,1 1,9 3569,9 47,5 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 10646,1 2,6 6576,6 61,8 Производство мебели, другой продукции; ремонт и монтаж машин и оборудования 2579,5 0,6 1431,1 55,5 Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционного воздуха 102742,6 25,5 …2 …2 Водоснабжения;канализация, отходы 3810,2 0,9 …2 …2

Данные: Госстат Украины.



Индекс оборота (реализации) продукции по основным промышленным группам в феврале 2018г:

февраль 2018 к январю 2018, % февраль 2018 к февралю 2017, % в том числе индекс внешнего оборота: февраль 2018 к январю 2018 февраль 2018 г февралю 2017 Добывающая и перерабатывающая промышленность¹ 97,5 116,0 106,3 122,2 Товары промежуточного потребления 98,9 120,0 112,1 130,6 Инвестиционные товары 100,8 119,8 119,7 133,5 Потребительские товары краткосрочного использования 97,6 103,0 108,4 105,7 Потребительские товары долгосрочного использования 100,3 127,9 113,8 127,7 Энергия 90,5 130,7 90,6 130,2

Данные: Госстат Украины



Индекс оборота (реализации) продукции добывающей и перерабатывающей промышленности в Украине в феврале 2018г по основным видам деятельности:

февраль 2018 к январю 2018, % февраль 2018 к февралю 2017, % в том числе индекс внешнего оборота: февраль 2018 к январю 2018 февраль 2018 г февралю 2017 Добывающая и перерабатывающая промышленность 97,5 116,0 83,9 105,6 Добывающая промышленность и разработка карьеров 93,4 123,0 89,3 101,7 в том числе - добыча каменного и бурого угля 95,3 184,4 - - - добыча сырой нефти и природного газа 87,8 107,1 - - - добыча металлических руд 94,3 116,5 89,2 101,1 Перерабатывающая промышленность 98,4 114,6 83,3 106,1 Производство пищевых продуктов напитков и табачных изделий 95,3 100,4 77,3 95,0 Текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов 115,2 119,4 110,7 133,9 Изготовление изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность 110,3 133,8 113,3 146,4 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 90,9 140,4 95,5 155,6 Производство химических изделий и химической продукции 106,6 115,4 93,8 226,0 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 134,8 136,9 141,9 99,3 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 111,9 125,0 108,6 133,8 Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 91,7 116,6 78,5 99,7 Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 97,3 122,3 78,7 107,3 - производство компьютеров, электронной и оптической продукции 146,8 162,2 121,1 118,0 - производство электрического оборудования 107,1 124,4 101,7 102,3 - производство машин и оборудования, не отнесенных к другим видам 111,4 114,8 112,7 116,6 - производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и других транспортных средств 112,9 137,1 107,2 130,8 Производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования 112,7 118,5 103,1 114,2

Данные: Госстат Украины

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения Антитеррористической операции.

2Данные не публикуются с целью обеспечения выполнения требований закона Украины "О государственной статистике" относительно конфиденциальности статистической информации.