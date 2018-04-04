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Валовое поглощение складов в Украине в 2017г выросло на 9% - СВRЕ
15:48 03.04.2018 |
Объем валового поглощения логистической недвижимости на рынке Украины в 2017 году увеличился на 9% по сравнению с 2016 годом и приблизительно составил 120 тыс. кв. м, говорится в исследовании международной консалтинговой компании CBRE Ukraine (Киев).
"В последние годы наблюдалась тенденция, когда основными пользователями логистических операторов были компании-представители сектора FMCG, сегодня их доля несколько сократилась. В настоящее время можно выделить несколько секторов, доминирующих в сегменте, а именно: бытовая техника, fashion-ритейлеры и ритейлеры сегмента здоровья и красоты. Кроме того, в последние годы фиксируется активное развитие сектора e-commerce", - цитируется в сообщении руководитель департамента складской и логистической недвижимости CBRE Ukraine Наталья Сокирко.
Как сообщили в компании, доля крупных ритейлеров в структуре валового поглощения складов составила 57%, логистических операторов - 31%. Крупнейшими игроками являются международные компании Kuehne+Nagel (123 тыс. кв. м, из них 67 тыс. кв. м собственных/арендованных площадей, остальное - площади компаний, обслуживаемые по аутсорсингу), Raben (73 тыс. кв. м, из них 53 тыс. кв. м собственных/арендованных), Ekol (58 тыс. кв. м) и FM Logistic (55 тыс. кв. м), а также украинский оператор Zammler (75 тыс. кв. м).
Согласно исследованию, основная доля валового поглощения в 2017 году состояла из переездов, а сделки по расширению составили около 48 тыс. кв. м.
Эксперты отмечают также усиление тенденции к логистическому аутсорсингу, когда операторы предоставляют свой персонал для обслуживания складов компаний.
Среди крупных сделок - аренда 14 тыс. кв. м ритейлером Metro C&C, расширение Zammler на 12,5 тыс. кв. м, "НП Логистик" - на 8,6 тыс. кв. м и аренда складов по 5 тыс. кв. м операторами Kuehne+Nagel и Rhenus.
В структуре общего объема площадей существуют собственные площади логистических операторов, перешедшие на рынок аренды, а также переданные в аренду конечным пользователям. Так, логистический оператор Zammler (локальная компания с представительствами в Польше и Китае) является лидером по объемам арендуемых складских площадей.
Как отмечает Н.Сокирко, это является показателем переформатирования рынка логистических услуг в сторону локальных провайдеров.
По мнению аналитиков CBRE, в 2018 году сохранится тенденция к строительству новых складов built-to-suit (под заказ компаний).
"Если ситуация на рынке останется стабильной, есть предпосылки к развитию строительства складских площадей по схеме, а также можно говорить, что в следующем году есть возможность возврата к рынку доллара. Не стоит забывать о потенциальном расширении пула иностранных компаний на рынке, ведь уже сейчас о выходе на рынок заявили такие компании, как IKEA и H&M", - отмечает Н.Сокирко.
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