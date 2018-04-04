Минрегион запретит строить парковки внутри жилых кварталов

Министерство региональной политики, строительства и ЖКХ Украины в ближайшее время утвердит новые государственные строительные нормы (ГСН), запрещающие обустройство парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов.

"В новых ГСН по планированию и застройке территорий мы предлагаем запретить проектирование и организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов. Жилое пространство должно использоваться на благо жителей домов - создание детских игровых площадок, удобных зон отдыха, озеленение внутри кварталов", - сообщил замминистра региональной политики, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

По его словам, документ рекомендует размещать гаражи и парковки на периферии жилых районов и межмагистральных территориях, а также в удаленных от игровых площадок и зон отдыха местах жилой застройки.

"Это могут быть наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи, а в случае исторических и центральных районов городов - исключительно подземные гаражи", - пояснил Л.Парцхаладзе, добавив, что гостевые парковки рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, ограничивающего квартал.