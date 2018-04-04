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Мининфраструктуры предлагает развивать авиаперевозки с расширением лоу-кост модели и снижением цен - стратегия
11:46 03.04.2018 |
Развитие рынка авиационных перевозок в Украине в будущем потребует создания благоприятных условий для развития сообщений по модели лоу-кост как отечественными, так и иностранными авиаперевозчиками через все региональные аэропорты страны, а также стимулирования существующих отечественных и иностранных авиакомпаний к увеличению объемов деятельности и снижения цен на авиаперевозки.
Соответствующие предложения содержатся в проекте приказа Кабинета министров "Об одобрении авиационной транспортной стратеги стратегии до 2030 года", текст которого обнародован на веб-портале Министерства нфраструктуры.
Авторы документа напоминают о низком уровне либерализации международных воздушных сообщений со странами Европы (в частности свободный рынок введен только с 11 странами ЕС из 28), Америки (полная либерализация действует только с США с 14 января 2016 года), Азии и Ближнего Востока.
Среди других проблем отрасли в документе указаны: недостаточный уровень конкуренции и несоответствие европейским требованиям доступа к рынку авиатранспортных услуг; относительно высокая себестоимость авиаперевозок, в том числе из-за недостаточных мерах по либерализации авиаперевозок, несовершенное налоговое законодательство, ограниченная конкуренция на рынке аэропортовых услуг; недоступность услуг авиаперевозки для подавляющего большинства населения Украины из-за низкой платежеспособности населения, а также за завышенных цен на авиабилеты; неразвитая сеть внутренних авиационных перевозок и другие давно известные проблемы.
В качестве путей решения проблемы специалисты Мининфраструктуры предлагают комплексную либерализацию авиаперевозок (снятие ограничений на паритетных началах по количеству предназначенных авиапредприятий, пунктов и частот при выполнении полетов) между Украиной и странами Европы, Америки, Азии, Африки и Ближнего Востока; а также упомянутые меры по развитию лоу-кост перевозок.
Снижение цен на авиаперевозки предлагается проводить путем внедрения прозрачных и недискриминационных критериев предоставления прав на эксплуатацию воздушных линий; повышения конкуренции и снижения цен на рынке услуг наземного обслуживания в результате внедрения прозрачных и недискриминационных критериев доступа на рынок услуг наземного обслуживания и др.
Кроме этого, по мнению авторов документа, рынку необходимо обеспечение свободного доступа сертифицированных операторов по предоставлению услуг реализации и заправки авиационным топливом в аэропортах Украины; установление нулевой ставки НДС на авиационное топливо, за аренду воздушных судов за пределами таможенной территории Украины для отечественных авиапредприятий; интеграция систем обмена информацией между пограничной службой и авиаперевозчиками для повышения скорости прохождения контроля; урегулирования деятельности глобальных дистрибьюторских систем на территории Украины с целью предотвращения любых проявлений дискриминации авиаперевозчиков, которые пользуются их услугами.
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