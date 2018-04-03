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Украину исключили из списка стран по отмыванию денег
Украина, исходя из результатов проверки международных экспертов Moneyval, не попадает в «черные» списки стран, отмывающих деньги и финансирующих терроризм, в то время как есть европейские страны, рискующие попасть в этот список.
Об этом сообщил журналистам директор Департамента финансового мониторинга Национального банка Украины Игорь Береза.
По его словам, по результатам проверки Специального комитета экспертов Совета Европы по взаимной оценке мер по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма Moneyval, есть европейские страны, которые могут скоро попасть в санкционные списки Международной группы по разработке финансовых мер борьбы с «отмыванием» денег FATF.
«Если по результатам первого и второго раунда проверки Украина попадала в эти списки, то сейчас речь не идет о включении нашей страны в какие-либо списки», - сказал Береза.
При этом он подчеркнул, что проверка охватывала все секторы экономики и все государственные структуры, и международные эксперты особо отметили усилия банковского сектора Украины в направлении борьбы с отмыванием денег.
Справка УНИАН. Moneyval - главный европейский арбитр по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, который проводит оценки государств в части всех соответствующих международных стандартов в правовой, финансовой и правоохранительной сферах. Украина является членом Moneyval с 1997 года.
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