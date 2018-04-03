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Госбюджет Украины в январе-марте недовыполнен по доходам на 3,1% - Госказначейство
22:28 02.04.2018 |
Доходы государственного бюджета Украины за три месяца 2018 года составили 193,567 млрд грн, что на 6,185 млрд грн или 3,1% меньше планового показателя, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ) на своем сайте в понедельник.
В то же время, согласно ее данным, в марте 2018 года госбюджет получил 82,123 млрд грн доходов, что на 809 млн грн млн грн или 1% больше плана.
По сравнению с мартом-2017 доходы госбюджета в минувшем месяце увеличились на 19,414 млрд грн или на 31%. В целом за первый квартал этого года доходы к аналогичному периоду прошлого года перевыполнены на 18,81 млрд грн или на 10,8%, отмечает ведомство.
Как указано в материалах Госказначейства, налоговые поступления за три месяца 2018 года принесли бюджету 92,471 млрд грн, что на 4,44 млрд грн или на 4,5% меньше планового показателя, тогда как таможенные - 74,9 млрд грн, не дотянув 1,7 млрд грн или 2,3% до плана. В сравнении с первым кварталом прошлого года налоговые показатели в первом квартале выросли на 1,6%, таможенные - на 12%.
В марте поступления по налогам достигли 45,259 млрд грн, что на 11% выше ожидаемого уровня. Таможенные поступления за март показали негативный тренд и снизились на 14,2% в сравнении с запланированным показателем - до 25,232 млрд грн, что также ниже показателя за прошлый год на 4,8%.
В целом мартовский план по ГФС был перевыполнен относительно плановых показателей на 0,6%. Поступления составили 70,492 млрд грн, что лучше показателя марта-2017 на 15,2 млрд грн, или на 27,6%.
Как уточнило Госказначейство, за три месяца этого года НДС был возмещен на суму 33,65 млрд грн, что на 25% больше показателя января-марта 2017 года. В том числе мартовское возмещение составило 10,096 млрд грн по сравнению с 11,51 млрд грн в феврале этого года и 9,92 млрд грн - в марте прошлого.
Ведомство уточняет, что общий фонд госбюджета за январь-март был недовыполнен по доходам к плану на 4,7% - 175,499 млрд грн, что на 8% больше показателя за первые три месяца 2017 года. В том числе в марте общий фонд получил 75,42 млрд грн, или на 0,3% меньше плана.
Доходы местных бюджетов в марте 2018 года составили 18,734 млрд грн, что на 28% превышает прошлогодний показатель и на 6% - плановый, а в целом за первый квартал местные бюджеты получили 53,03 млрд грн, что соответствует плану и на 21,6% больше показателя первого квартала прошлого года.
Согласно данным Госказначейства, поступления единого социального взноса (ЕСВ) в марте-2018 увеличились к марту-2017 на 23,2% - до 17,5 млрд грн, а за три месяца - на 28,2%, до 49,79 млрд грн.
Как сообщалось, доходы госбюджета Украины в 2018 году определены в размере 917,9 млрд грн, расходы - на уровне 991,7 млрд грн.
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