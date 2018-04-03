В марте спрос на новые легковые авто снизился на 6,5 процентов

В первом весеннем месяце 2018 года украинцы приобрели 6,8 тыс. новых легковых авто. В результате, относительно предыдущего года, мартовский рынок упал на 6,5%, сообщает ассоциация «Укравтопром».

Самой популярной маркой на рынке новых легковых автомобилей остается Toyota. В марте 898 автомобилей этой японской марки пополнили украинский автопарк. Таким образом, свой мартовский результат годичной давности Тойота улучшила на 14 процентов.

На втором месте Volkswagen, автомобили этой немецкой марки в прошлом месяце выбрали 828 автомобилистов. Мартовский спрос на новые легковые автомобили марки Volkswagen вырос на 39%, что позволило этому бренду подняться в рейтинге на одну ступеньку.

Третья позиция у Renault, которая потеряла четверть клиентов по сравнению с мартом прошлого года. Результат Рено за отчетный месяц - 614 авто.

Четвертое место разделили между собой Audi и Nissan, в активе которых по 442 авто. При этом спрос на Audi вырос на 67%, а на Nissan - только на 3%.

Пятой в рейтинге стала Skoda - 431 шт. (+10%).

Также в марте в десятку самых популярных марок месяца вошли: Hyundai - 420 шт. (+6%); Ford - 266 шт. (-11%); Ravon - 262 шт. (+93%); Mercedes-Benz - 252 шт. (-4%); Mazda - 227 шт. (+12%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Volkswagen Golf, свой выбор на котором остановили 414 покупателей.

Всего в первом квартале 2018 года свои первые регистрационные номера получили 19,3 тыс. легковых автомобилей, что на 14% больше чем годом ранее.