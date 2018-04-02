Совет НБУ утвердил прогноз прибыли регулятора за 2018 к перечислению в госбюджет в 34,9 млрд гривен

Совет Национального банка утвердил прогноз прибыли регулятора по итогам 2018 года к перечислению в госбюджет в 34,9 млрд гривен.

Об этом сообщил глава совета НБУ Богдан Данилишин в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Состоялось заседание совета Национального банка, на котором были рассмотрены и приняты решения по комплексу вопросов, связанных с системой внутреннего контроля Национального банка Украины и по вопросам финансового характера.

Также на заседании обсуждались особенности развития макропруденциального регулирования в Украине.

Совет заслушал информацию члена совета Виктора Козюка и Национального банка относительно особенностей развития макропруденциального регулирования в Украине.

По результатам обсуждения одобрены соответствующие рекомендации правлению.

Совет в соответствии со ст. 9 Закона Украины "О Национальном банке Украины" подал в Верховную Раду и Кабинет Министров сведения о части прогнозируемой прибыли к распределению за 2018, которую планируется перечислить в Государственный бюджет в 2019 году, в сумме 34,9 млрд гривен.

В заседании принимали участие члены совета, глава Национального банка, члены правления и представители Национального банка.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в 2018 году должен перечислить в государственный бюджет 50,5 млрд гривен своей прибыли за прошлый год.