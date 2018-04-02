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В Польше начали работу над скоростной автотрассой в Украину
В Польше начали подготовительные работы по строительству участка скоростной автотрассы S12 от города Пяски, расположенного недалеко от Люблина, до границы с Украиной - пункт пропуска "Дорогуск".
Об этом со ссылкой на Генеральную дирекцию национальных дорог и автострад Польши (GDDKiA) пишет "Укравтодор".
"В Польше планируют построить скоростное шоссе S12 до украинской границы с выходом на наш КПП "Ягодин". Новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону", - говорится в сообщении.
В свою очередь, с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин".
По данным GDDKiA, уже объявлен тендер на разработку проектной документации, в рамках чего также будет построен объезд вокруг города Хелм. После строительства этот участок будет приобщен к скоростной автомагистрали S17 Люблин-Варшава.
Отметим, S12 на польско-украинской границе соединяется с одним из крупнейших украинских дорожных маршрутов - M07, который проходит через Ковель, Сарны, Коростень на Киев.
Ранее сообщалось, что в сентябре Польша начнет строительство забора на границе с Украиной и Беларусью, чтобы не допускать миграции кабанов. Забор построят вдоль восточной границы страны (примерно тысяча километров).
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