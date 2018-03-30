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В феврале долг населения за жилкомуслуги увеличился на 11,9% до 36,8 млрд гривен
21:14 30.03.2018 |
В феврале долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 11,9%, или на 3 919,3 млн гривен до 36 822,9 млн гривен по сравнению с январем.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
Долг за квартирную плату по состоянию на 1 марта 2018 года увеличился на 734,9 млн гривен до 3 844,5 млн гривен.
Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 1 448,4 млн гривен до 14 401,9 млн гривен.
Долг за газоснабжение увеличился на 1 703 млн гривен до 16 389,7 млн гривен.
В феврале среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (3 142,179 млн гривен), Харьковской (2 461,177 млн гривен) и Днепропетровской областях (2 283,015 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (2 074,834 млн гривен), Днепропетровской (1 998,579 млн гривен) и Киевской (2 112,537 млн гривен) областях.
Наибольшая задолженность по квартирной плате в феврале зафиксирована в Киеве (665,850 млн гривен), Днепропетровской (665,555 млн гривен) и Донецкой (295,252 млн гривен) областях.
Как сообщали Українські Новини, в январе долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 14,1%, или на 4 060,7 млн гривен до 32 903,6 млн гривен по сравнению с декабрем.
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