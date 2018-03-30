Рынок логистической недвижимости оживает

Вакантность на киевском рынке офисной недвижимости в этом году может снизится на 1 п.п. до 7,9%, рассказал LIGA.net руководитель департамента стратегического консалтинга Ростислав Симонов. Количество заказов растет со стороны логистических операторов, которые берут склады в аренду, и розницы. Но строить склады девелоперы готовы только под конкретных клиентов.

Рынок оживает

Рынок логистической недвижимости выходит из кризиса. Если еще год-два назад представители логистических операторов обзванивали потенциальных клиентов и предлагали им свои услуги, то сейчас такие звонки не поступают - у всех есть работа, рассказывает LIGA.net директор по логистике компании Intertop Ukraine Юрий Павленко. Эксперт считает, что это связано с развитием розницы. "Все компании расширяются и нуждаются в дополнительных площадях и услугах по обработке груза. Например, за прошлый год заказы от нашей компании выросли на 20% по сравнению с предыдущим годом", - рассказывает он. Розничный товарооборот в 2017 году, по данным Государственной службы статистики, вырос на 8,8%. Это стало лучшим результатом с 2012 года.

Новые объекты практически не строятся, существующие практически все сданы, вакантность снижается до исторического минимума, подтверждает тенденцию заместитель генерального директора логистической компании УВК Лариса Гайшук. "Наиболее активный рост наблюдается среди ритейлеров, которые с целью оптимизации логистических затрат занимаются централизацией поставок", - говорит она.

Хороших складов действительно немного, подтверждает директор компании-импортера алкоголя Витис Групп Сергей Мазур. "Мы арендуем склады бывшей овощной базы с особыми условиями хранения и платим за них около $3 за квадратный метр в месяц. Хорошего уровня складов предлагают мало", - говорит Мазур.

В прошлом году в районе ст.м. Лукьяновка наши партнеры открыли склад, который позволяет варьировать арендованную площадь вплоть до одного квадратного метра, говорит вице-президент Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Анатолий Топал. "Они сдают помещения по ставке выше рыночной - 300 грн за один квадратный метр в месяц, но все занято. Их клиентами являются не только предприниматели, но и обычные люди. Они арендуют несколько квадратных метров площадей и хранят там свои ценные вещи", - говорит Анатолий Топал.

Проектов мало

На начало 2018 года общее предложение логистических центров составляет 1,8 млн кв м, говорится в исследовании консалтинговой компании UTG. В прошлом году в эксплуатацию девелоперы ввели только три небольших по площади объекта: третьи очереди FM Logistic" (14 000 кв м) и SAN Factory (5 900 кв м), а также новый терминал Новой Почты (20 000 кв м). Вакантность, по данным UTG, снизилась с 8,4% до 8%, а в конце этого года может сократиться до 7%.

Арендные ставки повышались три раза за прошлый год и суммарно выросли на 15%, признает Юрий Павленко из Intertop Ukraine. "В этом году ставки на аренду складской недвижимости продолжили рост по сравнению с прошлым годом, а в 2019 году скорее всего ставки на аренду будут максимальными", - говорит Лариса Гайшук. По данным UTG, сейчас арендовать склад можно за $2-5 за один квадратный метр в месяц в зависимости от состояния помещения и перечня предоставляемых услуг.

Во второй половине 2018 года или в начале 2019 года, вероятнее всего, девелоперы начнут строительство новых объектов. До момента ввода новых объектов, динамичного развития рынка складской недвижимости ожидать не стоит, прогнозирует Лариса Гайшук. Но в отличие от предыдущих лет, девелоперы начнут строить объекты под конкретных операторов, которые заинтересованы и в покупке складов. Например, в прошлом год АТБ приобрел логистический парк Копылов у компании Ghelamco, а Good Wine - здание в Киеве площадью 16 000 кв м.