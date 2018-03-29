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Задолженность по выплате зарплаты в Украине в феврале сократилась на 3,1% - Госстат
19:58 28.03.2018 |
Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине в феврале 2018 года сократилась на 3,1% и на 1 марта 2018 года составила 2,456 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, в феврале сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий уменьшилась на 5,8% и на 1 марта текущего года составила 1,318 млрд грн.
Как сообщает статведомство, рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Тернопольской (на 27%), Запорожской (19,4%), Черниговской (15,9%), Закарпатской (12,6%), Ивано-Франковской (11,7%), Херсонской (7,7%) областях и г. Киев (7,2%).
При этом, задолженность по зарплате в феврале-2018 сократилась в Черновицкой (на 34,6%), Львовской (22,8%), Черкасской (17,5%), Волынской (17,4%), Луганской (10,7%) и Ривненской (9,1%) областях.
По данным статведомства, в феврале-2018 задолженность по выплате заработной платы увеличилась в сфере административного и вспомогательного обслуживания на 40,3% (до 9,201 млн грн), искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 24,4% (0,877 млн грн), в сфере временного размещения и организации питания - на 4,9% (0,834 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - на 3,4% (165,705 млн грн).
При этом сокращение задолженности по зарплате наблюдалось в сфере оптовой и розничной торговли на 37,8% (до 17,15 млн грн), информации и телекоммуникаций - на 25,6% (8,189 млн грн), образовании - на 8,6% (3,926 млн грн), здравоохранении - на 8,2% (17,932 млн грн), промышленности - на 3,5% (1,944 млрд грн), финансовой и страховой деятельности - на 2,4% (15,516 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 1,3% (111,512 млн грн), госуправлении - на 2,8% (4,741 млн грн), строительстве - на 1% (81,977 млн грн).
Официальный курс на 28 марта - 26,0627 грн./$1.
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