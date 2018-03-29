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Реальная зарплата в Украине в феврале возросла на 10,5% - Госстат
19:02 28.03.2018 |
Реальная заработная плата в Украине в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года увеличилась на 10,5%, по сравнению с январем-2018 - на 0,6%, сообщила Государственная служба статистики в среду.
Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в феврале 2018 года по сравнению с январем 2018 года увеличилась на 1,5%, в годовом измерении - на 26,1%, составив 7828 грн, тогда как в январе-2018 она составляла 7711 грн, в декабре-2017 - 8777 грн, в ноябре прошлого года - 7479 грн.
По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в феврале 2018 года по сравнению с февралем 2017 года наблюдался в Житомирской (на 31,2%), Закарпатской (31,1%), Винницкой (29,3%), Черкасской (28,9%), Львовской (28,7%), Черновицкой (27,7%), Запорожской и Днепропетровской (27,6%), Кировоградской и Сумской (27,2%), Киевской (26,8%), Черниговской (26,6%) областях и г Киев (23,3%).
В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения АТО) рост заработной платы составил 23,8% и 22,4% соответственно.
Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в Киеве -12124 грн, самый низкий - в Тернопольской области - 6040 грн.
В феврале 2018 года по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 49,0%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовая и курьерская деятельность (34,5%), финансовой и страховой деятельности (31,2%), в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйствах (26,5%), промышленности (24,7%), в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов (24,4%), деятельности административного и вспомогательного обслуживания (29,9%), образования (23,4%), операций с недвижимым имуществом (22,6%), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха (22,0%), информации и телекоммуникаций (19,3%), строительстве (17,7%),%), здравоохранении и предоставлении социальной помощи (17,6%), в сфере временного размещения и организации питания (14,8%); в сфере профессиональной, научной и технической деятельности (12,6%).
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