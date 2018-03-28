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МЭРТ работает над планом вывода Украины из-под действия американских пошлин на алюминий и сталь
17:32 28.03.2018 |
Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ведет работу над выводом украинской продукции из-под действия пошлин на импорт стали и алюминия, которые администрация Белого дома ввела 23 марта.
Как проинформировал вице-премьер-министр Степан Кубив, в ближайшее время должны состояться переговоры на эту тему с послом Мари Йованович, передает "5 канал".
"Позиция украинской стороны до высшего руководства США предлагает рассмотреть целесообразность организации встречи на уровне Украины с послом Соединенных Штатов Америки. Мы проинформировали соответственно и правительство, и Президента в целом, по данному направлению работы. Мы подготовили предложения, посоветовавшись с бизнесом, с ассоциациями по той дорожной карте, которую мы должны пройти в законодательном поле", - заявил вице-премьер.
Украинские ассоциации промышленников уже заявили, что американские пошлины могут больно ударить по украинскому бюджету. Это произойдет, в том числе, в результате реакции Евросоюза, который уже начал расследование относительно введения аналогичных пошлин, и эти меры для Украины могут стать даже более болезненными за действия США.
"В Соединенные Штаты Америки мы поставляем металлопродукции (которая попала под пошлины - ред.) где-то на $150 млн. В Евросоюз мы поставляем такой продукции на $1,3 млрд", - отметил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.
Эксперты также отмечают, что такие меры приведут к уменьшению объемов выпуска металлургической продукции в стране, потере десятков тысяч рабочих мест, уменьшению бюджетных поступлений и валютной выручки.
"Если пропорционально будет сокращаться рабочая сила, а это около 25-30 тыс. рабочих мест, то это достаточно большой объем, который перевозится по "Укрзализныце", и так далее. То есть это будет эффект домино для украинской экономики. Поэтому очень важно, чтобы сейчас это был один из приоритетов для наших чиновников", - подчеркнул Каленков.
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