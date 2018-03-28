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Кабмин предлагает расширить круг получателей благотворительной помощи - законопроект
Кабинет министров утвердил законопроект с поправками в Налоговый кодекс о содействии развитию благотворительной деятельности, который расширяет круг благотворителей и получателей благотворительной помощи.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.
"Законопроект расширяет круг благотворителей на лечение, в первую очередь. К ним причисляются и физические лица, чего сейчас не позволяет законодательство. Также это касается других неприбыльных организаций из реестра. Расширяется и круг получателей благотворительной помощи, в частности, позволяет оплачивать таким образом лечение за границей", - отметил министр финансов Александр Данилюк.
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