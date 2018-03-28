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Кабмин решил ликвидировать Межрегиональную таможню ГФС как юрлицо публичного права
13:33 28.03.2018 |
Кабинет Министров решил ликвидировать Межрегиональную таможню Государственной фискальной службы (ГФС) как юридическое лицо публичного права.
Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, передают Українські Новини.
В частности, Кабмин решил ликвидировать как юридическое лицо публичного права Межрегиональную таможню ГФС.
Согласно принятому решению, правопреемником имущества Межрегиональной таможни ГФС является Государственная фискальная служба.
Меры по ликвидации Межрегиональной таможни ГФС поручено осуществить в установленном порядке Государственной фискальной службе.
Также решением предусматривается увеличение количества работников центрального аппарата с 1 676 до 2 126 человек.
Общее количество сотрудников ГФС составляет 39 052 человек.
Как сообщали Українські Новини, в августе 2016 года Кабинет Министров утвердил создание межрегиональной таможни.
Сотрудники межрегиональной таможни занимались анализом рисков, а в случае необходимости - выезжали без предупреждения на любую таможню для оперативного вмешательства.
Межрегиональная таможня ГФС имела право осуществлять полный таможенный контроль, проверяла сведения в таможенных декларациях и правильность начисления таможенных платежей, выявляла и пресекала нарушения законодательства как со стороны субъектов ВЭД, так и со стороны работников ГФС при осуществлении ими таможенных формальностей.
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