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Украина выбрала более трети средств из открытой группой ЕИБ линии - глава представительства
17:49 27.03.2018 |
Украина до настоящего времени выбрала немногим более трети средств из общей суммы финансирования, которое обязалась предоставить группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), сообщил глава представительства в Украине Жан-Эрик де Загон.
"В течении трехлетнего периода - 2014-2016гг - группа ЕИБ успешно выполняла свои обязательства по поддержке проектов в Украине и обязалась предоставить финансирование на $3 млрд... До настоящего времени выбрано более трети средств", - сказал он на пресс-конференции в Райффайзен Банк Аваль в Киеве во вторник.
В то же время он добавил, что обязательства группы остаются в силе.
"Часть финансирования предоставляется в рамках рамочного соглашения. То есть, для выборки таких средств необходимо выполнение некоторых условий. Вместе с тем обязательства на $3 млрд остаются в силе, соответственно финансирование должно быть предоставлено" , - сказал Ж.-Э. де Загон.
Как сообщалось, Саммит ЕС в начале марта 2014 года одобрил предложенный Европейской Комиссией (ЕК) пакет помощи Украине на сумму EUR11 млрд. В рамках указанного пакета Европейский инвестиционный банк обязался предоставить EUR3 млрд.
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