Украина выбрала более трети средств из открытой группой ЕИБ линии - глава представительства

Украина до настоящего времени выбрала немногим более трети средств из общей суммы финансирования, которое обязалась предоставить группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), сообщил глава представительства в Украине Жан-Эрик де Загон.

"В течении трехлетнего периода - 2014-2016гг - группа ЕИБ успешно выполняла свои обязательства по поддержке проектов в Украине и обязалась предоставить финансирование на $3 млрд... До настоящего времени выбрано более трети средств", - сказал он на пресс-конференции в Райффайзен Банк Аваль в Киеве во вторник.

В то же время он добавил, что обязательства группы остаются в силе.

"Часть финансирования предоставляется в рамках рамочного соглашения. То есть, для выборки таких средств необходимо выполнение некоторых условий. Вместе с тем обязательства на $3 млрд остаются в силе, соответственно финансирование должно быть предоставлено" , - сказал Ж.-Э. де Загон.

Как сообщалось, Саммит ЕС в начале марта 2014 года одобрил предложенный Европейской Комиссией (ЕК) пакет помощи Украине на сумму EUR11 млрд. В рамках указанного пакета Европейский инвестиционный банк обязался предоставить EUR3 млрд.