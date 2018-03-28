Финансовые новости
- |
- 28.03.18
- |
- 03:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
В Украине будут по-новому контролировать качество продуктов
17:45 27.03.2018 |
С 4 апреля в Украине начнет работу новая система контроля качества и безопасности пищевых продуктов.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Как отмечается, речь идет о вступлении в силу закона "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных".
По словам вице-премьера, новый документ создаст условия для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции для потребителей и устанавливает четкие и прозрачные процедуры проверок. Это позволит свести к минимуму коррупционные риски и поспособствует развитию честной конкуренции.
В сообщении отмечается, что предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Например, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо.
Также, по новому закону, инспекторы Держспоживслужби будут осуществлять проверки, согласно акту проверки. Этот документ должен содержать исчерпывающую информацию о количестве вопросов для проверки и должен быть публичным.
За нарушение новых правил предусмотрены штрафные санкции на сумму до 70 тысяч гривень - в зависимости от правонарушения.
Если будут выявлены факторы, представляющие угрозу для жизни и здоровья человека, инспектор сможет временно приостановить производство или обращение товаров или кормов.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Удорожание доллара на межбанке застопорилось из-за нехватки гривни
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Луценко начал пугать Медведчука тюрьмой
|Новое дело Портнова. Когда СБУ сделает пугало из самоуверенного тролля
|Комментарий: Дипломатическая катастрофа Путина
|Цены на газ для населения не будут повышаться еще 2 месяца
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина присоединилась к Глобальному реестру бенефициаров компаний - Минюст
|Нефть марки Brent торгуется 27 марта у $70,2 за баррель, WTI перешла к снижению
|Украина выбрала более трети средств из открытой группой ЕИБ линии - глава представительства
|В Украине будут по-новому контролировать качество продуктов
|Газпром отказывается выполнять решения Стокгольмского арбитража - Нафтогаз
|Цены на газ для населения не будут повышаться еще 2 месяца
|Украина в I кв.-2018 нарастила темп развития ВИЭ в 2,4 раза - НКРЭКУ
Это интересно
|Смартфон OPPO F7 получил 25-Мп селфи-камеру и экран размером 6,23"
|Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk & Co
|Как научиться влиять на людей
|Складной смартфон Samsung Galaxy X вряд ли появится на рынке в обозримом будущем
|Двухдверный Мерседес C-класса превратили в гибрид с 1,5-литровым мотором
|Автомобили Ford научатся отслеживать свободные парковки
|Разработчики игр дополненной реальности получили доступ к картам Google Maps для создания виртуальных миров