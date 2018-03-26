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Fitch прогнозирует рост ВВП Украины 3,2-3,7% в 2018-2019
16:15 26.03.2018 |
Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост ВВП Украины 3,2-3,7% в 2018-2019 годах.
Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.
"В 2017 экономика Украины продолжала демонстрировать небольшое восстановление при росте ВВП, оценивавшемся в 2%. Fitch ожидает рост ВВП Украины на 3,2-3,7% в 2018-2019 гг., что должно оказать позитивное влияние на экономические перспективы города (Киева)", - говорится в нем.
При этом отмечается, что институциональная среда в Украине является недостаточно прозрачной и развитой, что негативно сказывается на долгосрочном развитии и бюджетном планировании субнациональных образований страны.
Правительство страны находится под давлением в связи с непростой программой реформ, проведение которых является условием предоставления Международным валютным фондом внешнего финансирования.
В преддверии президентских и парламентских выборов в 2019 году возрастают политические риски, связанные с интересами влиятельных политических кругов и фрагментированностью политических партий.
Fitch указывает, что высокий, хотя и снижающийся, уровень инфляции и процентных ставок делает проведение долговой и инвестиционной политики непростой задачей.
Как сообщали Українські Новини, в октябре прошлого года Fitch прогнозировал рост ВВП Украины 3,2-3,7% в 2018-2019 при замедлении инфляции до 7,8%.
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