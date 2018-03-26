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Общий госдолг в феврале вырос на 0,7% до $76,76 млрд
15:32 26.03.2018 |
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в феврале вырос на 0,7%, или на 0,54 млрд долларов до 76,76 млрд долларов (по состоянию на 28 февраля) по сравнению с предыдущим месяцем.
Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.
Государственный и гарантированный государством долг на конец февраля составил 2 068,61 млрд гривен, или 76,76 млрд долларов против 2 134,94 млрд гривен, или 76,22 млрд долларов месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на 28 февраля составил 1 781,33 млрд гривен (66,10 млрд долларов) против 1 832,95 млрд гривен, или 65,44 млрд долларов месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 370 млн долларов до 38,46 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг сократился на 0,42 млрд гривен до 744,96 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос до 27,64 млрд долларов).
Гарантированный государством долг на 28 февраля составил 287,28 млрд гривен, или 10,66 млрд долларов.
Как сообщали Українські Новини, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд до 76,31 млрд долларов.
В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.
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