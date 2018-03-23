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Объем выполненных стройработ в Украине в феврале сократился на 2,2% - Госстат
18:25 23.03.2018 |
Объем выполненных строительных работ в Украине в феврале 2018 года сократился на 2,2% по сравнению с февралем 2017 года, при этом в январе-2018 к январю-2017 показатель уменьшился на 1%.
Как сообщила Государственная служба статистики (Госстат), данные приведены без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины.
Согласно информации ведомства, объем выполненных стройработ в феврале-2018 увеличился по сравнению с январем-2018 на 2,8% (в то же время, по сезонно скорректированным данным - сократился на 7,7%), тогда как в январе-2018 этот показатель упал по сравнению с декабрем-2017 на 74%.
Согласно сообщению, в феврале-2018 к февралю-2017 рост объема выполненных строительных работ (по нескорректированным данным) наблюдался в нежилом строительстве (2,4%), в то время как строительство жилых зданий сократилось на 0,3%. Наибольшее снижение показателя зафиксировано в строительстве инженерных сооружений - на 6,8%.
По данным Госстата, в феврале объем выполненных стройработ в строительстве жилых зданий сократился по сравнению с январем на 1,6%, а в строительстве нежилых зданий - увеличился на 1,6%, в строительстве инженерных сооружений - возрос на 7,3% (все - по нескорректированным данным).
В январе-феврале-2018 по сравнению с январем-февралем-2017 снижение объемов строительных работ зафиксировано в десяти областях Украины, в частности, в Луганской (на 83%, до 33,3 млн грн), Одесской (на 39%, до 584,6 млн грн), Сумской (на 19,5% до 85 млн грн) областях.
Наибольший рост объемов выполненных стройработ за два месяца зафиксирован в Закарпатской (на 93,8%, до 124,7 млн грн) и Черновицкой (на 71,9%, до 168 млн грн) областях.
Как сообщалось со ссылкой на Госстат, объем выполненных строительных работ в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя) в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом - 101 млрд 74 млн грн, при этом, согласно вновь уточненным данным, увеличения показателя в 2016 году к 2015 году составило 17,4%.
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