Кабмин урегулировал процесс конкурсного отбора руководителей особо важных для экономики предприятий

Изменения в постановление КМУ №777 были приняты правительством в среду, 21 марта, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Так, номинационный комитет по отбору руководителей и членов наблюдательных советов будет сокращен с 18 человек до 8.

Кандидатуры для него будет подбирать специально созданная комиссия, а не министерства и ведомства, как раньше.

Как сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, документ еще будет доработан с учетом предложений секретариата Кабмина и Министерства финансов.

Первый вице-премьер - глава Минэкономразвития Степан Кубив уточнил, что вместо девяти министров в новый состав комитета по назначениям будут входить только четыре представителя правительства: министр Кабинета министров , первый заместитель министра финансов и первый заместитель министра экономического развития.

Четвертым станет руководитель или заместитель руководителя органа управления соответствующего государственного предприятия. Кроме того, вместо девяти в состав комитета войдут четыре независимых негосударственных эксперта с правом совещательного голоса.

Вместо отборочных комиссий при каждом органе управления образуется единая комиссия по отбору, в которую войдут два представителя секретариата Кабмина, представитель Минюста, представитель органа управления и эксперт по подбору персонала.

Комиссия по отбору будет представлять на рассмотрение номинационного комитета документы лучших по ее мнению претендентов - от трех до пяти кандидатов.

Предполагается, что такая процедура отбора распространится также на руководство госбанков.

Напомним, ранее сообщалось, что по мнению СМИ, новые изменения могут предоставить больше полномочий правительству.