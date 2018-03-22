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Доля собственных торговых марок в объеме продаж в Украине составила 11,7% - Nielsen
16:16 22.03.2018 |
Доля собственных торговых марок (СТМ) в Украине в 2017 году составила 11,7% в объемах продаж, тогда как в целом в Европе, согласно данным за 2016 год, она составляла 31,4% и постоянно возрастала.
Согласно исследованию компании Nielsen, одним из ограничений, с которыми сталкиваются сети, - производительная способность бренда.
"Порой сетям сложно найти партнера, готового производить частную марку в нужном объеме. В большинстве случаев бренды готовы и имеют необходимую производительную мощность. Дилемма - производить или нет конкурирующую марку в портфеле бренда. Поэтому важно развивать малых и средних производителей, которые будут заинтересованы в производстве СТМ для сетей", - пояснил директор по работе с розничными сетями Nielsen в Украине Юрий Лищук, слова которого приводятся в пресс-релизе компании.
В Украине основной причинной готовности покупателей отдавать предпочтение СТМ сетей, по данным исследования, является цена: потребители считают, что собственные марки дешевле, чем марки производителей.
При этом, как указывается в сообщении, в 2017 году количество покупателей, полагающих, что частные марки - это оптимальное соотношение цены и качества, снизилось до 24% с 36%.
Основные пользующиеся популярностью товары СТМ - бакалея (рис, мука, сахар и т. д.) - 78%, молочные продукты - 70%, консервированные и упакованные продукты питания - 68%, чистящие и моющие средства для дома - 60%, бумажные изделия (туалетная бумага, салфетки и т.д.) - 59%.
Как отмечает Ю.Лищук, в дальнейшем будет наблюдаться тенденция лояльности к бренду, независимо от степени его популярности.
"В настоящее время бренды имеют дело с поколением миллениум, которое через 10 лет вытеснит беби-бумеров и составит большинство покупателей в мире. Миллениалы более открыты к новому и готовы пробовать новые продукты. Это касается и частных марок сетей. Это поколение требовательное ко всему, что обеспечивает им удобство и предлагает любые варианты товаров для любого образа жизни. Так рождается лояльность к бренду, независимо от того, известный ли это бренд или частная марка сети",- полагает он.
Nielsen Company - один из ведущих в мире игроков рынка маркетинговых исследований. Основана в 1923 году в Чикаго (США). В настоящее время осуществляет свои измерения более чем в 100 странах мира, охватывая свыше 90% мирового населения.
В Украине Nielsen присутствует с 1995 года. Сейчас в компании работает более 500 чел.
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