От имени ГФС рассылаются письма с вредоносным программным обеспечением, - пресс-служба

Государственная фискальная служба (ГФС) констатирует, что от ее имени проводится рассылка писем с вредоносным программным обеспечением.

Об этом сообщила пресс-служба ГФС, передают Українські Новини.

21 марта 2018 года зафиксировано значительное количество спам-рассылок писем, распространяемых посредством электронной почты в сети Интернет.

Письма содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени Государственной фискальной службы Украины.

"Учитывая это, сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе Украины", - говорится в нем.

Пример спам-сообщения: "Официальное письмо-обращение руководителю предприятия. В течение января-ноября 2016 подразделениями контроля за проведением расчетных операций выявлены нарушения налогового законодательства, доводим до вашего сведения, что это является основанием выдвижения подозрения в совершении административного правонарушения по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Просим вас ознакомиться с письмом исполнительной службы и сообщить об этом руководителю предприятия".

К уведомлению прилагается файл, содержащий вредоносное программное обеспечение.

ГФС просит налогоплательщиков внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять ее достоверность.

Как сообщали Українські Новини, Министерства финансов Литвы и Украины решили организовать Координационный комитет для реализации реформы Государственной фискальной службы и создания Службы финансовых расследований.