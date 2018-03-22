Финансовые новости
- |
- 22.03.18
- |
- 15:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
От имени ГФС рассылаются письма с вредоносным программным обеспечением, - пресс-служба
13:33 22.03.2018 |
Государственная фискальная служба (ГФС) констатирует, что от ее имени проводится рассылка писем с вредоносным программным обеспечением.
Об этом сообщила пресс-служба ГФС, передают Українські Новини.
21 марта 2018 года зафиксировано значительное количество спам-рассылок писем, распространяемых посредством электронной почты в сети Интернет.
Письма содержат вредоносное программное обеспечение и отправляются якобы от имени Государственной фискальной службы Украины.
"Учитывая это, сообщаем, что отправка спам-сообщений происходит с электронных ящиков, которые не имеют никакого отношения к Государственной фискальной службе Украины", - говорится в нем.
Пример спам-сообщения: "Официальное письмо-обращение руководителю предприятия. В течение января-ноября 2016 подразделениями контроля за проведением расчетных операций выявлены нарушения налогового законодательства, доводим до вашего сведения, что это является основанием выдвижения подозрения в совершении административного правонарушения по ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Просим вас ознакомиться с письмом исполнительной службы и сообщить об этом руководителю предприятия".
К уведомлению прилагается файл, содержащий вредоносное программное обеспечение.
ГФС просит налогоплательщиков внимательно читать электронный адрес отправителя письма и проверять ее достоверность.
Как сообщали Українські Новини, Министерства финансов Литвы и Украины решили организовать Координационный комитет для реализации реформы Государственной фискальной службы и создания Службы финансовых расследований.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Что это за винтовка, из которой Рубан и Савченко должны были убить Порошенко
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила арест депутата Савченко
|Регламентный комитет дал согласие на арест Савченко
|НКЦБФР одобрила изменения в порядок выплати дивидендов
|Новый механизм СМКОР в десятки раз уменьшит количество блокировок налоговых накладных, - ГФС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ЖК RESIDENT Concept House предлагает квартиры бизнес класса в Киеве
В РУБРИКЕ
|Колесников прокомментировал информацию о продаже агробизнеса
|Борьба за БРСМ-Нафта обостряется. Ставицкий перешел в открытое наступление на Бибу
|От имени ГФС рассылаются письма с вредоносным программным обеспечением, - пресс-служба
|Цены на нефть снижаются 22 марта после роста накануне, Brent торгуется у $69,2 за баррель
|Рада разрешила легализацию самостроев до 2019
|Розничные цены на СУГ продолжают снижаться 22 марта
|НКЦБФР одобрила изменения в порядок выплати дивидендов
Это интересно
|BlackBerry и Microsoft объединили усилия, чтобы сделать корпоративные смартфоны защищённее
|В США и Британии расследуется деятельность компании Facebook
|Трехдверный Range Rover разгонится до сотни за 5,3 секунды
|Популярный стример Ninja, транслирующий Fortnite, зарабатывает 500 тысяч долларов в месяц
|Роскомнадзор дал Telegram 15 дней, чтобы выдать ФСБ ключи шифрования
|Новая модель Mercedes-AMG: три мотора, пять мест и 315 км/ч
|Vivo X21: смартфон со встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев