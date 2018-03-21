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Украина впервые достигла тех показателей торговли, которые были до начала агрессии России - Микольская
18:58 21.03.2018 |
Украина впервые достигла тех показателей торговли, которые были до начала военной и торговой агрессии России.
Об этом в Брюсселе заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.
"Количество украинских компаний, экспортирующих в ЕС, выросло вдвое с начала действия УВЗСТ. Важно то, что компании также переориентируются с российского рынка на рынок ЕС и рынки третьих стран - Африка, Ближний Восток, США и Канада", - отметила она.
Торговый представитель сообщила, что Правительство находится в постоянном диалоге с Европарламентом об увеличение доступа украинских компаний на рынок ЕС. Однако, по ее мнению, протекционистские настроения, которые сейчас царят в международной торговле, препятствуют, в том числе, дальнейшей интеграции Украины с ЕС. Как пример она привела недавнее решение Еврокомиссии отвергнуть предложенные экспортерами горячекатаного проката обязательства неприменения антидемпинговых пошлин.
К Украине было применено такое же решение, как и к другим странам, которые не имеют ЗСТ с ЕС. Положение ст. 50 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает предоставление преимущества ценовым обязательствам. Поэтому украинская сторона разочарована таким решением и сейчас совместно с национальной индустрией подробно это анализирует. Правительство не прекращает диалог с Еврокомиссией для обеспечения доступа украинской продукции на рынок ЕС и выполнения Соглашения об ассоциации, - сообщила Наталья Микольская.
"Важно вести постоянный диалог, потому что вопрос пересмотра Соглашения, увеличение квот и их отмена, пересмотр определенных исключений из Соглашения, относится к компетенции Европарламента. Мы также доносим важный месседж до европейских партнеров: украинские товары и услуги нужны европейскому потребителю, потому что имеют высокое качество, конкурентоспособную цену и изготовлены с индивидуальным подходом", - прокомментировала Торговый представитель Украины.
По ее словам, Соглашение о свободной торговле между Украиной и ЕС способствует привлечению инвестиций в экономику Украины. Кроме того, благодаря УВЗСТ с ЕС украинский бизнес является участником звеньев добавленной стоимости на европейском рынке.
Напомним, за 2017 год экспорт товаров и услуг из Украины в ЕС увеличился на 26,7% (или на $4,2 млрд) и составил $20 млрд. В прошлом году больше всего выросли поставки из Украины в ЕС: руды и концентратов железных - на $563,2 млн, кукурузы - на $395 млн, семена рапса - на $356,1 млн, подсолнечного масла - на $256,3 млн, ферросплавов - на $240,6 млн, проводов изолированных - на $230,5 млн, полуфабрикатов из стали - на $227 млн. На Евросоюз приходится 40,4% внешнеторгового оборота товаров и услуг Украины.
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