Объем переплаты налога на прибыль составил 15,1 млрд гривен на 20 марта, - ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) сообщает, что объем переплаты налога на прибыль по состоянию на 20 марта составил 15,1 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС, передают Українські Новини.

"На 1 января 2015 сумма переплаты по налогу на прибыль составляла 25,2 млрд гривен, то есть речь идет о суммах, уплаченных налогоплательщиками вперед. На 1 января 2016 объем переплат сократился еще до 23,8 млрд гривен, на 1 января 2017 - до 18,3 млрд гривен, на начало 2018 года - до 16 млрд гривен. По состоянию на 20 марта текущего года сумма снизилась еще на миллиард - до 15,1 млрд гривен", - указано в сообщении.

Исполняющий обязанности заместителя председателя ГФС Мирослав Продан подчеркнул, что за первый квартал 2018 планируется уменьшить долги перед бизнесом по переплате налога на прибыль на сумму около 2 млрд гривен.

"Еще в 2017 году мы отошли от практики уплаты налогов наперед. Я ставил себе цель - максимально уменьшить соответствующую сумму переплат. В результате сегодня мы значительно уменьшили задолженность государства перед предприятиями", - отметил Продан.

По его словам, в прошлом году он выступил с инициативой от ГФС, чтобы в бюджете на 2018 год были предусмотрены средства, по которым можно было бы раз и навсегда решить эту проблему и фактически за одну операцию вернуть средства, уплаченные в виде авансовых платежей.

"К сожалению, этого не произошло. Поэтому мы со многими налогоплательщиками, имеющими соответствующие решения суда по возврату налога на прибыль, утверждаем определенные графики, чтобы постепенно возвращать эти переплаты", - сообщил Продан.

Как сообщали Українські Новини, крупные налогоплательщики увеличили декларирование налога на прибыль на 55,8% до 70,2 млрд гривен в 2017 году.