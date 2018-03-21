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Правительство Украины утвердило формирование страхового запаса газа в объеме 10%
14:01 21.03.2018 |
Кабинет министров Украины на заседании в среду обязал поставщиков природного газа формировать страховой запас в размере 10% планируемого на следующий месяц объема поставки в условиях возникновения кризисной ситуации.
Как сообщалось, норма о формировании такого 10%-го страхового запаса при наступлении чрезвычайной ситуации ранее утверждалась Кабмином на 2016-2017 годы.
Формирование страхового газа предусмотрено законом "О рынке газа". Эта норма остро критикуется компаниями-поставщиками, которые не хотят "замораживать" средства, закачивая газ в ПХГ.
Изначально закон предусматривал формирование всеми поставщиками страхового запаса в размере 50% месячного объема поставки. Позже Рада снизила требование, делегировав Кабмину полномочия по установлению конкретного размера страхового запаса на каждый год и установив верхний предел в 10%.
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