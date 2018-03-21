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Кабмин снова предлагает Раде ввести среднесрочное бюджетное планирование
Кабинет Министров снова предлагает Верховной Раде ввести среднесрочное бюджетное планирование.
Соответствующий проект закона был утвержден в ходе заседания правительства в среду, передают Українські Новини.
20 марта Верховная Рада отказалась ввести среднесрочное бюджетное планирование.
За принятие в целом законопроекта №8099 проголосовали 216 депутатов, а за возвращение к рассмотрению - 215 депутатов.
В рамках бюджетной реформы, а также с целью реализации положений стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2020 годы Министерство финансов разработало проект изменений в Бюджетный кодекс, который предусматривает внедрение среднесрочного бюджетного планирования и совершенствование программно-целевого метода.
Как сообщали Українські Новини, 1 декабря 2017 года Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2017-2019 годы.
Основными целями стратегии являются финансирование госбюджета с минимально возможной стоимостью обслуживания госдолга с учетом рисков, обеспечение эффективного функционирования внутреннего рынка государственных ценных бумаг и расширение доступа к международному рынку капитала.
В среднесрочной перспективе обеспечение сокращения показателя отношения госдолга к ВВП возможно путем соблюдения политики постепенного сокращения дефицита госбджета.
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