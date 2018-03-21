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Кабмин прекратил действие программы экономического сотрудничества с Россией
12:33 21.03.2018 |
Кабинет Министров прекратил действие "Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011 - 2020 годы".
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 21 марта, передают Українські Новини.
В тексте программы, подписанной сторонами 7 июня в 2011 году в Москве, отмечалось, что Россия и Украина являются стратегическими партнерами, и взаимные экономические интересы обоих государств обусловлены высоким уровнем исторически сложившихся производственных, кооперационных и технологических связей во всех отраслях экономики.
Также говорилось об объективной необходимости их дальнейшего развития на взаимовыгодной и равноправной основе.
Среди целей программы было прописано укрепление добрососедских отношений Российской Федерации и Украины, основанных на уважении интересов друг друга и другие.
Среди направлений сотрудничества были обозначены совершенствование режима свободной торговли товарами, защиты прав инвесторов, формирование интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан, сотрудничество в областях технического регулирования, инноваций и научных исследований, военно-техническое сотрудничество.
Также программа содержала раздел о сотрудничестве в отраслях углеводородной, ядерной и электроэнергетики, авиационной и космической промышленностей, судостроения, агропромышленного комплекса, транспорта и логистики и других.
В результате ожидалось повышение оборота двусторонней торговли товарами в среднем не менее чем на 10-15% в год, увеличение объема взаимных инвестиций в среднем не менее чем на 15-20% в год и повышение выпуска предприятий с взаимными инвестициями не менее чем в 5 раз к 2020 году.
В пояснительной записке к принятому сегодня постановлению отмечается, что Россия предпринимает шаги, которые прямо противоречат заявленным в программе целям и направлены, среди прочего, на торговую и транзитную агрессию в отношении Украины.
Инициаторы прекращения программы обращают внимание, что в марте 2014 года Россия оккупировала Крым - акт территориальной агрессии осудило мировое сообщество в том числе в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.
Кроме того, в 2015 году Россия прекратила действие Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ в отношении Украины, также действует запрет на импорт ряда сельхозпродукции, сырья и продовольствия и фактически заблокирован транзит украинских товаров через территорию России.
Так, Кабмин постановил прекратить действие "Программы экономического сотрудничества Украины и России на 2011 - 2020 годы".
Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада рекомендует Кабинету Министров создать межведомственный координационный орган для подготовки консолидированной претензии Украины к России о ее международно-правовой ответственности за вооруженную агрессию против Украины.
По данным Государственной службы статистики, в 2017 году экспорт товаров в Россию составил 3,9 млрд долларов, или 9,1% от общего экспорта, а импорт - 7,2 млрд долларов, или 14,5% всего импорта.
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