Оборот розничной торговли Украины в январе-феврале 2018 г. вырос на 7,5% - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины, без учета временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции, в январе- феврале 2018 года в сопоставимых ценах увеличился на 7,5% по сравнению с январем-февралем 2017 года, сообщила Государственная служба статистики во вторник.

По данным статведомства, оборот розничной торговли в феврале-2018 по сравнению с январем-2018 снизился на 5,4%, а с февралем-2017 - возрос на 5,6%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года зафиксирован в Закарпатской (на 12,8%), Винницкой и Сумской (на 11,5%), Черниговской (на 10,6%), Николаевской (на 10,2%) Черкасской (на 9,3%) областях.

