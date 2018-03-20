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Аналитики ICU оценивают платежеспособность Украины как удовлетворительную в 2018г
19:19 20.03.2018 |
Аналитики группы ICU уверены в относительной платежеспособности Украины даже в случае проблем с траншем Международного валютного фонда (МВФ).
"Наши оптимистические оценки предполагают, что транш МВФ в этом году состоится, поскольку это необходимое условие для развития украинской экономики и устойчивости гривни. В случае же, если транш не поступит, у Украины сохраняются шансы расплатиться по своим внешним обязательствам в течение 2018 года", - сказал руководитель подразделения по финансовому анализу корпораций небанковского сектора ICU Александр Мартыненко во время презентации отчета группы по макроэкономике.
Аналитик банковского сектора ICU Михаил Демкив отметил, что на счетах правительства накоплено $3млрд - это около 40-50% суммы, которую необходимо выплатить Украине по внешним обязательствам в этом году.
Старший аналитик по государственному долгу ICU Тарас Котович также добавил, что правительство в состоянии рефинансировать оставшиеся $3,5 млрд, которые преимущественно состоят из выплат по валютным ОВГЗ.
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