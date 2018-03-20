Рабочая группа по приватизации намерена предложить Кабмину 3-6 объектов большой приватизации для продажи в 2018

Рабочая группа по приватизации объектов государственной собственности намерена подготовить правительству 3-6 крупных объектов для первоочередной продажи в 2018 году.

Об этом Українським Новинам сообщил член группы и член Стратегической группы советников по поддержке реформ Андрей Бойцун.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании рабочей группы по приватизации 19 марта.

"К следующему заседанию нашей группы, которое состоится через 2 недели, мы подготовим список объектов для первоочередной большой приватизации в текущем году, который будет состоять из 3-6 предприятий", - сообщил Бойцун.

Он подчеркнул, что по каждому предприятию из списка будут определены сроки пошаговой подготовки к приватизации и самой продажи.

"Правительству будет предложено в процессе приватизации сконцентрироваться именно на тех объектах, которые войдут в список. Если их удастся продать в установленные сроки, то можно будет говорить о том, что приватизация идет успешно", - отметил Бойцун.

При этом он не назвал, какие именно предприятия войдут в список для первоочередной приватизации в текущем году.

Как сообщали Українські Новини, ранее на заседании Национального совета реформ премьер-министр Владимир Гройсман в числе крупных предприятий, которые могут быть проданы в 2018 году назвал: "Центрэнэрго", "Турбоатом", Одесский припортовый завод (ОПЗ), Укргазбанк (первый пакет в 20% акций), "Президент-отель", "Сумыхимпром", Запорожский производственный алюминиевый комбинат, Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ), "Аграрный фонд", Объединенная горно-химическая компания (ОГХК), "Электротяжмаш", Днипровский электровозостроительный завод, Новопокровский комбинат хлебопродуктов.

Всего в 2018 году предусмотрено 21,3 млрд гривен поступлений в госбюджет от приватизации госимущества.