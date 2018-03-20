В Украине продолжают ухудшаться потребительские настроения

Потребительские настроения украинцев в феврале 2018 года ухудшились на 4,2 пункта до 55,4 по сравнению с январским показателем и на 0,8 пункта в годовом измерении, при этом проседание коснулось почти всех составляющих индекса, показывают данные исследования GfK Ukraine.

"Индекс потребительских настроений в феврале 2018 года упал до уровня марта 2017 года, потеряв набранную высоту за период с мая по ноябрь 2017 года. Главным фактором падения является уменьшение индекса ожидаемого развития экономики страны на протяжении ближайших пяти лет", - прокомментировали аналитики GfK Ukraine.

Как показывают материалы исследования, украинцы оставались оптимистичными только в ожиданиях относительно курса валют – соответствующий индекс опустился на 7,3 пункта до 159,7, и ожиданий безработицы – этот показатель улучшился на 4,5 пункта до 134,7 против январских показателей.

Тогда как наибольшее проседание показали ожидания экономического развития в ближайшие пять лет – они ухудшились в феврале 2018 года на 6,6 пунктов до 64,1, показывают данные исследования.

Значительно ухудшился показатель целесообразности больших покупок, который сократился на 5,6 пункта и установился на отметке 58,4. Вместе с ним на 2,4 пункта просел индекс личного материального положения – до 48,7. В целом индекс текущего материального состояния сократился на 4 пункта и составил 54,6, показывают данные исследования.

Согласно представленным материалам, украинцы в минувшем месяце были довольно пессимистичны относительно экономического развития – соответствующий индекс просел на 4,3 пункта до 56,6. Ухудшились все его составляющие, в том числе индекс ожидаемых изменений текущего состояния сократился на 2,9 пункта до 54,5, а индекс ожидаемого развития экономики в ближайший год ухудшился на 3,3 пункта до 51,2.

Индекс инфляционных ожиданий в феврале вырос до 187,2 на 1,9 пункта по сравнению с январем, когда ожидания украинцев относительно инфляции улучшились на 5 пунктов.

Как сообщалось, в январе индекс потребительских настроений в январе уменьшился на 0,8 пункта по сравнению с показателем месяцем ранее и вырос на 5,8 пункта в годовом измерении – до 59,5.

Gfk Ukraine осуществляет исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. Опрашивается 1 тыс. респондентов.