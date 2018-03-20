Финансовые новости
- |
- 20.03.18
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Украина и Катар договорились о взаимной защите инвестиций и избегании двойного налогообложения
Украина и Катар договорились о взаимной защите инвестиций и избегании двойного налогообложения.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.
"По результатам переговоров Президента Украины Петра Порошенко и эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани подписан ряд документов. Между правительством Украины и правительством Государства Катар было подписано соглашение об избегании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы... Кроме того, подписано соглашение между правительством Украины и правительством Государства Катар о содействии и взаимной защите инвестиций", - сказано в нем.
Также подписано межправительственное соглашение о создании совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.
Как сообщали Українські Новини, Порошенко допускает участие украинских компаний в инфраструктурных проектах в Катаре при подготовке к чемпионату мира по футболу 2022 года.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Данилюк: якби Мінфін не ламав схеми, нас би всі любили
|ICU прогнозирует в 2018 рост ВВП 3% при инфляции 12,5% и курсе доллара 28,5 UAH на конец года
|Не только финансы. Как Бюро финбезопасности ограничит полномочия НАБУ
|Раскачка валютного рынка в начале недели не переросла в изменение курса доллара на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада приняла закон о стратегической экологической оценке
|Данилюк: якби Мінфін не ламав схеми, нас би всі любили
|Цены на АЗС в Киеве 20 марта практически не изменились
|ICU прогнозирует в 2018 рост ВВП 3% при инфляции 12,5% и курсе доллара 28,5 UAH на конец года
|Нефть ускорила рост 20 марта, Brent приближается к $67 за баррель
|Фирмы Фирташа вывели 500 миллионов через страховщиков - ГПУ
Это интересно
|Умная вытяжка Xiaomi Yunmi EyeBot получила камеру, систему шумоподавления и искусственный интеллект
|В IBM построили блокчейн-компьютер размером с крупинку соли
|Volkswagen раскрыл дизайн электрического спортпрототипа для «Пайкс-Пика»
|Дебют смартфона Oppo R15: экран Full HD+ и три камеры
|Как маленькая хитрость помогает достичь больших целей
|Илону Маску сулят много денег, если Tesla станет прибыльной
|Электрический кроссовер Porsche: 600 сил и три экрана