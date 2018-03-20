Украина и Катар договорились о взаимной защите инвестиций и избегании двойного налогообложения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

"По результатам переговоров Президента Украины Петра Порошенко и эмира Государства Катар шейха Тамима бин Хамада Аль Тани подписан ряд документов. Между правительством Украины и правительством Государства Катар было подписано соглашение об избегании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы... Кроме того, подписано соглашение между правительством Украины и правительством Государства Катар о содействии и взаимной защите инвестиций", - сказано в нем.

Также подписано межправительственное соглашение о создании совместной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко допускает участие украинских компаний в инфраструктурных проектах в Катаре при подготовке к чемпионату мира по футболу 2022 года.