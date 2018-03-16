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Минфин считает рост капрасходов на 53% успехом госбюджета-2017
18:11 16.03.2018 |
Капитальные расходы государственного бюджета в 2017 году выросли на 14,2 млрд грн, или на 53% по сравнению с 2016 годом - до 40,9 млрд грн, сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко в ходе презентации показателей государственного бюджета в Киеве в пятницу.
Согласно представленным презентационным материалам, общие расходы бюджета в прошлом году составили 839,5 млрд грн, что на 3,6% меньше запланированного показателя.
По его словам, рост капитальных расходов Министерство оценивает как один из главных успехов госбюджета на ряду с сокращением фактического дефицит до 47,9 млрд грн, или 1,6% ВВП.
По данным Минифна, в 2016 году капрасходы составили 26,6 млрд грн, в 2017-м - 17,5 млрд грн.
Доходы общего фонда бюджета-2017 составили 698,4 млрд грн по сравнению с запланированными 702 млрд грн, отметил С.Марченко.
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