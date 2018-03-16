В январе отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило $284,1 млн

В январе 2018 года экспорт товаров составил $3,724 млрд, импорт - $4 млрд. По сравнению с январем-2017 экспорт увеличился на 23,5% (на $0,709 млрд), импорт – на 31,4% (на $0,959 млрд).
В результате коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 (в январе-2017 – 0,99).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 191 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе 2018г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|январь- 2018 к январю- 2017, %
|Импорт, млн $
|январь- 2018 к январю- 2017, %
|Всего¹
|3724,2
|123,5
|4008,3
|131,4
|Животные, продукты животного происхождения
|76,3
|174,0
|67,9
|128,9
|Продукты растительного происхождения
|742,7
|100,9
|151,7
|143,6
|- зерновые культуры
|490,2
|86,7
|26,0
|278,3
|Жиры животного и растительного происхождения
|347,5
|93,4
|16,2
|107,9
|Готовые пищевые продукты
|246,0
|120,3
|158,6
|142,8
|Минеральные продукты
|343,3
|128,3
|1036,5
|116,1
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|68,8
|148,5
|978,4
|116,1
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|127,7
|124,1
|610,3
|149,8
|Фармацевтическая продукция
|9,6
|118,7
|138,1
|134,8
|Удобрения
|7,2
|48,6
|113,0
|147,6
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|53,4
|188,3
|243,5
|131,9
|Кожевенное сырье
|14,9
|144,7
|20,9
|139,4
|Древесина и изделия из нее
|110,0
|167,3
|19,1
|168,3
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|38,2
|141,4
|79,3
|134,9
|Текстильные материалы и изделия
|64,1
|124,7
|138,6
|134,3
|Обувь
|14,6
|121,2
|27,4
|130,0
|Изделия из камня, гипса, цемента
|23,8
|130,6
|54,6
|145,8
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|2,0
|39,6
|4,0
|66,7
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|1001,4
|134,6
|225,8
|137,7
|- черные металлы
|873,3
|133,5
|88,5
|162,5
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|360,9
|145,6
|771,4
|129,5
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|139,6
|150,2
|425,0
|130,3
|Электрические машины
|221,3
|142,9
|346,5
|128,5
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|42,6
|165,6
|267,4
|135,6
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|9,5
|183,8
|250,8
|132,7
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|11,7
|187,1
|59,1
|182,6
|Разные промтовары
|65,7
|170,4
|53,0
|142,2
Данные: Госстат Украины
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, зоны проведения антитеррористической операции