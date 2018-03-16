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Госстат пересмотрел динамику ВВП за 2016 с 2,3% до 2,4%
15:32 16.03.2018 |
Государственная служба статистики пересмотрела годовую динамику ВВП с 2,3% до 2,4% и поквартальную динамику ВВП за 2016 год.
Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.
В целом за 2016 год реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,4% по сравнению с 2015 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 2 385,367 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
По уточненным данным Госстата, ВВП за первый квартал 2016 года повысился на 0,1% до 455,298 млрд гривен, за второй квартал 2016 года повысился на 1,7% до 535,701 млрд гривен, за третий квартал 2016 года повысился на 2,7% до 671,456 млрд гривен и за четвертый квартал повысился на 4,6% до 722,912 млрд гривен.
Госстат в течение года уточняет показатели реального валового внутреннего продукта.
Ранее Госстат сообщал, что ВВП за первый квартал 2016 года повысился на 0,1% до 455,637 млрд гривен, за второй квартал 2016 года - повысился на 1,5% до 535,324 млрд гривен, за третий квартал 2016 года - повысился на 2,3% до 669,170 млрд гривен и за четвертый квартал повысился на 4,8% до 723,051 млрд гривен.
Как сообщали Українські Новини, в 2016 году реальный валовой внутренний продукт повысился на 2,3% по сравнению с 2015 годом (в постоянных ценах 2010 года) до 2 383,182 млрд гривен (в фактических ценах) (без учета временно оккупированной территории Автономной республики Крым и г. Севастополя).
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